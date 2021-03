Covid-19 : 4 décès, 152 nouveaux tests positifs et 32 patients en réa

La liste des victimes du coronavirus s'allonge. D'après le communiqué numéro 384 sur l'évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, 4 décès ont été enregistrés hier vendredi 19 mars 2021 dans « nos structures hospitalières ». La courbe des cas graves s'accentue et devient préoccupante. Actuellement, 32 malades sont pris en charge dans les services de réanimation.





En effet, sur un échantillon de 2214 tests, 152 nouvelles infections ont été répertoriées. Ce qui donne un taux de positivité de 6,86%, selon les résultats des examens virologiques.





Porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale, le Docteur Mamadou Ndiaye a déclaré que les tests positifs sont répartis entre 53 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé de l'Action sociale et 99 cas issus de la transmission communautaire.





Par ailleurs, 307 patients hospitalisés été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris ce jour. Dr Ndiaye rassure que l'état de santé des autres malades est stable.





Depuis le 2 mars dernier, le Sénégal a répertorié 37693 cas positifs au coronavirus dont 34238 personnes guéries, 1007 décédés. Donc, ils sont 2447 malades à être sous traitement.