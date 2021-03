Covid-19 : 4 décès, 157 nouveaux tests positifs et 41 patients en Réa

Covid-19 : 4 décès, 157 nouveaux cas positifs et 41 patients en Réa

La courbe est toujours ascendante. Et les cas communautaires inquiètent. Ce samedi 13 mars , 157 nouveaux cas au coronavirus ont été déclarés positifs. Ainsi, le communiqué numéro 377 du ministère de la Santé et de l’Action sociale a indiqué que 1702 tests effectués ont abouti à ce résultat. Ce, avec un taux de positivité de 9,22%.Le porte-parole dudit ministère, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye d’indiquer, lors du point sur l’évolution de la pandémie de Covid-19 dans le pays, que 64 des tests positifs sont détectés chez des cas contacts suivis par les services du ministère et les 93 autres nouvelles infections sont issues de la transmission communautaire.Le Directeur de la Prévention a, en outre, annoncé 41 cas graves actuellement pris en charge dans les services de réanimation.Dr Ndiaye de faire savoir que 4 décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés hier vendredi 12 mars dans des structures sanitaires du pays.Par ailleurs, il rassure que l’état de santé des autres patients hospitalisés est stable. De plus, dit-il, 256 patients hospitalisés sont déclarés guéris.Le porte-parole de renseigner que les chiffres officiels du ministère de la Santé et de l’Action sociale font état de 36726 cas positifs au coronavirus inscrits depuis le 2 mars dernier, au Sénégal. Ils sont répartis entre 32233 cas guéris, 955 décédés et 3537 patients sous traitement dans les structures aménagées à cet effet.Le ministère de la Santé et de l’Action sociale recommande ainsi aux populations de respecter les mesures de prévention individuelle et collective.