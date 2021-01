[Vidéo] Covid-19: 4 décès, 288 nouveaux tests positifs et 33 patients en Réa

Le bilan donné de la pandémie de Covid-19 par le ministère de la Santé, ce lundi 11 janvier fait état de 288 nouvelles contaminations, 4 décès et 139 guérisons chez les patients.Au cours des dernières vingt-quatre heures, ‘’sur 1927 tests réalisés, 288 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 14,95%’’, a indiqué le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention.Selon M. Ndiaye, les nouvelles contaminations sont constituées de 114 cas contacts suivis et 174 cas issus de la transmission communautaire.Le bulletin quotidien publié à cet effet annonce que 33 cas graves de Covid-19 sont pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux.Dr Ndiaye de faire savoir que 4 décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés hier dimanche 10 janvier dans des structures sanitaires du pays. Ce qui porte le nombre de décès à 469.Depuis que la maladie a fait son apparition dans le pays, 21533 cas ont été recensés, dont 18357 guéris. Le nombre patients sous traitement est de 2706, selon le bulletin.Le ministère de la Santé et de l’Action sociale d’exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective surtout le port obligatoire du masque, la distanciation physique d’au moins un (1) mètre dans les lieux de rassemblements ou publics et le lavage fréquent des mains en vue pour freiner la propagation du coronavirus.