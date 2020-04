Covid-19 : 4 des 5 cas communautaires d’hier sont des commerçants

Les commerçants semblent être les plus exposées au coronavirus. Pour preuve, sur les 5 cas d’hier issus de la transmission communautaire, 4 sont des commerçants, informent Le Soleil et Vox Populi.Le cas communautaire déclaré à Nioro est un autre commerçant de Touba qui a exporté le virus dans le département. Vendeur de légumes, il faisait la navette entre Touba et Nioro pour transporter sa marchandise dans 5 villages de la localité.