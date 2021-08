Covid-19 : 4 femmes enceintes emportées par le variant Delta dans la région de Dakar (gynécologue)

S’exprimant, ce jeudi, lors de la situation sur l’évolution de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, le gynécologue-obstétricien à l’hôpital de Pikine, Pr Abdoul Aziz Diouf, a fait remarquer que la virulence de la 3e vague particulièrement chez les femmes enceintes a suscité beaucoup de questions de la part du personnel médical mais également de la communauté. « Ces questions tournent principalement autour de la fréquence élevée de la Covid, chez les femmes enceintes, les manifestations cliniques observées chez ces dernières, des risques auxquels sont exposés la mère et son enfant, surtout la vaccination dans ce groupe qui est à risque ». Il ajoute : « Cette virulence est beaucoup plus marquée lorsque la femme est au 3e trimestre de la grossesse. Par exemple, au centre hospitalier de Pikine, disposant récemment d’un Cte et à l’hôpital Youssou Mbargane de Rufisque, nous avons enregistré au cours de cette 3e vague, 22 cas de Covid-19 chez les femmes enceintes dont 19 femmes enceintes et deux allaitantes. L’âge moyen des malades est de 30 ans. Et, nous avons noté six cas graves, dont l’atteinte pulmonaire était supérieure à 75%. Nous avons malheureusement déploré quatre décès maternels et cette augmentation des cas avec l’apparition du variant Delta n’épargne pas les femmes enceintes ».



Sur ce point, le spécialiste soutient qu’en raison des modifications physiologiques et immunitaires survenues au cours de la grossesse, la femme enceinte est exposée à un risque accrue d’une infection par le coronavirus. « Concernant les manifestations cliniques de la maladie chez la femme enceinte, plusieurs études ont montré que depuis le début de la pandémie, les femmes enceintes infectées par le Covid-19 sont susceptibles d’être admises en soins intensifs et d’avoir besoin d’une ventilation invasive que les femmes non enceintes en âge de procréer. Il faut également comprendre que d’autres pathologies de la grossesse peuvent masquer la Covid-19 », a ajouté Dr. Diouf, qui a appelé à la vaccination.