Covid-19 : 4 nouveaux malades enregistrés à Touba

Covid-19 à Touba

Le bulletin journalier de la Région médicale de Diourbel a fait état de 4 nouveaux cas positifs de coronavirus à Touba, ce lundi 18 mai. Le District a, ainsi, détecté 2 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale et 2 cas issus de la transmission communautaire. Egalement, le bilan du jour a mentionné la guérison de 4 patients hospitalisés dans les centres de traitement des épidémies (Cte) de Darou Marnane (3) et Touba Toscana (1). Les autres districts de la région médicale de Diourbel à savoir Mbacké, Diourbel et Bambey n’ont pas recensé de nouveaux patients de Covid-19.