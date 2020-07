Covid-19 : 4 nouveaux supplémentaires, le bilan passe à 129 morts



En fait, 4 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés, hier vendredi 3 juillet 2020 dans les structures hospitalières. C’est ce qui ressort du communiqué numéro 125 du ministère de la Santé et de l’Action sociale présenté par le Directeur de la Prévention, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye.



15 nouveaux cas graves enregistrés entre lundi et jeudi



Auparavant, 20 personnes sont décédées suite à la maladie du coronavirus entre le lundi 29 juin et le jeudi 2 juillet.



De plus, 15 nouveaux cas graves admis en réanimation ont été enregistrés durant cet intervalle. Ce qui porte le nombre de patients internés dans ces services à 42.



A ce jour, le Sénégal compte 7272 cas positifs au coronavirus dont 4713 cas guéris, 1 évacué (finalement décédé en France) et 2429 patients sous traitement.

Le macabre bilan de l’épidémie de coronavirus passe désormais à 129 morts, ce samedi 4 juillet, au Sénégal.