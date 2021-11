Covid-19 : 4 nouveaux tests positifs, dont 2 cas contacts et 3 cas graves signalés

C’est le retour des cas contacts à la Covid-19 au Sénégal, malgré une baisse dans le cadre général. Ce lundi 15 novembre, les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont annoncé 4 nouvelles contaminations à la Covid-19. Ceci, sur un échantillon de 1 269 tests. Soit un taux de positivité de 0,31 %.



Ces tests positifs concernent deux (2) cas contacts suivis et deux (2) cas issus de la transmission communautaire, et sont tous localisés dans le département de Dakar.



Les agents du ministère indiquent que trois cas graves sont toujours pris en charge dans les services de réanimation.



Par ailleurs, aucun décès n’a été notifié hier dimanche 14 novembre.



Le communiqué n°624 d’informer également que deux patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs à deux reprises dans un intervalle de 48 heures, donc déclarés guéris. Mieux, rassure la note, l’état de santé des autres malades est stable.



A ce jour, le Sénégal a enregistré 73 958 cas positifs au coronavirus, depuis le 2 mars 2020 dont 72 063 guéris, 1 881 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Ils sont 13 malades à être sous traitement.



De plus, depuis le 23 février dernier, 1 308 675 personnes ont déjà reçu leurs doses de vaccin anti-Covid-19.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale continue d’exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives.