Covid-19 : 403 nouveaux cas positifs, 4 décès et 4 cas graves en Réa

Les contaminations à la Covid-19 ont baissé par rapport à la journée d’hier. Ce samedi 15 janvier 2022, les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont enregistré 403 nouveaux tests positifs. Ces résultats virologiques ont été obtenus à la suite d'un échantillon de 1490 tests effectués. D’où un taux de positivité de 21,62% notifié.





Selon le communiqué numéro 685 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, les nouvelles infections sont réparties entre 13 cas contacts suivis par les services dudit ministère, 4 cas importés au niveau de l'aéroport Aibd et 386 cas issus de la transmission communautaire.





Ces derniers sont recensés à Dakar avec 273 cas positifs (159 dans le département de Dakar, 25 à Pikine, 22 à Guédiawaye, 39 à Rufisque et 28 à Keur-Massar) et 113 dans les autres régions (17 à Kaolack, 21 à Mbour, 24 à Saint-Louis, 10 à Thiès, 9 à Kedougou et Ziguinchor, 6 à Touba, 3 à Matam et Popenguine, 2 à Fatick et Velingara, 1 à Foundiougne, Guinguineo, Joal, Ndoffane, Sokone, Thilogne et Tivaouane.





Ils sont actuellement 4 cas graves à être pris en charge dans les services de réanimation du pays.





Cependant, 4 décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés, hier vendredi 14 janvier dans les structures hospitalières du pays ».





300 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. Ainsi, ils sortiront de l’hôpital dans les prochaines heures. L’état de santé des patients hospitalisés est stable.





Depuis l’introduction de cette maladie au Sénégal, 82 271 cas positifs ont été détectés. Ils sont 75 328 guéris, 1908 décédés, 1 évacué et 5034 patients encore sous traitement.





Depuis le début de la campagne de vaccination, 1.379.263 personnes ont été vaccinées dont 848 dans la journée d’hier, vendredi 14 janvier 2022.





Les autorités sanitaires exhortent les populations au respect strict des mesures de protection individuelles et collectives.