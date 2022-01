Covid-19 : 441 nouveaux tests positifs, 6 cas en réa et plus de 5 000 patients sous traitement

Point du Jour Covid-19 au Sénégal , présence Omicron

Ce dimanche 16 janvier, les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont annoncé 441 nouvelles contaminations à la Covid-19. Ceci, sur un échantillon de 2 484 tests. Soit un taux de positivité de 17,75 %.





Les tests positifs sont répartis entre 22 cas contacts suivis, 1 cas importé enregistré à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass et 418 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont localisés dans la région de Dakar, avec 217 contaminations (118 cas dans le département de Dakar, 29 à Pikine, 15 à Guédiawaye, 39 à Rufisque et 16 à Keur Massar) et dans les autres régions avec 201 infections (56 à Saint-Louis, 43 à Mbour, 26 à Kaolack, 25 à Tivaouane, 16 à Thiès, 9 à Ziguinchor, 5 à Sokone, 3 à Kolda, Matam et Popenguine, 2 à Diourbel, Kédougou et Pout, et 1 à Bambey, Fatick, Mékhé, Oussouye, Tambacounda et Touba).

Les agents du ministère d’indiquer que 6 cas graves sont toujours pris en charge dans les services de réanimation.





Cependant, aucun décès n’a été notifié hier samedi 15 janvier.





Le communique n°686 d’informer également que 291 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs à deux reprises, dans un intervalle de 48 heures, donc déclarés guéris. Mieux, rassure la note, l’état de santé des autres malades est stable.





A ce jour, le Sénégal a enregistré 82 712 cas positifs au coronavirus, depuis le 2 mars 2020, dont 75 619 guéris, 1 908 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Ils sont 5 184 malades à être sous traitement.





De plus, depuis le 23 février dernier, 1 379 588 personnes ont déjà reçu leurs doses de vaccin anti-Covid-19.