Covid-19 : 47 nouveaux tests positifs dont 1 cas importé

Point du Jour Covid-19 au Sénégal

Ce mardi 28 décembre, 47 cas positifs au coronavirus ont été détectés, sur un échantillon de 1 039 tests. Soit un taux de positivité de 4,52%, selon le communiqué des résultats virologiques du ministère de la Santé et de l’Action sociale.





Ces malades proviennent de 1 cas contact suivi par les services dudit ministère, 1 cas importé enregistré au niveau de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass et de 45 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont localisés à Dakar (31), Pikine (3), Keur Massar (2), Guédiawaye (3), Mbour (3), Diourbel (1), Kaolack (1) et Popenguine (1).





Les agents de la santé nous informent qu’aucun patient n’est actuellement admis dans les services de réanimation. En outre, aucun décès lié à la Covid-19 n’a été enregistré, hier lundi 27 décembre, dans les structures sanitaires du pays.





Toutefois, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé la guérison de 33 patients hospitalisés. Ces derniers ont été contrôlés négatifs à deux reprises. Ceci, dans un intervalle de 48 heures et sont donc déclarés guéris.









Selon le communiqué quotidien numéro 667 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19, le Sénégal a répertorié, depuis le 2 mars 2020, date de l’apparition du coronavirus dans le pays, 74 516 cas positifs. Ils sont répartis entre 72 369 guéris, 1 890 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 256 patients sous traitement.





Hier, 2 061 personnes ont été vaccinées, portant le total à 1 352 745.