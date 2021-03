Covid-19 : 5 décès, 164 nouveaux cas positifs et 45 patients en Réa

Le dernier bulletin quotidien du ministère de la Santé sur la pandémie de Covid-19 annonce 164 nouvelles infections, 5 décès et 45 cas guéris.Les nouveaux cas de coronavirus ont été détectés à la suite de 1856 tests virologiques, indique le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, lors du point de ce samedi 6 mars 2021.Le rapport du nombre d’infections nouvelles sur celui des tests effectués donne un taux de positivité de 8,83%, a-t-il précisé.Il a signalé 63 cas contacts déjà suivis par le corps médical, 1 cas importé au niveau de l'AIBD et 100 cas dits communautaires.45 cas graves de coronavirus sont pris en charge dans les centres de réanimation des hôpitaux, selon M. Ndiaye, qui a annoncé 5 nouveaux décès causés par la pandémie. Ainsi, 188 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.Depuis l’apparition de la Covid-19 au Sénégal, le 2 mars 2020, 35632 personnes ont été infectées, 30369 patients ont recouvré la santé, selon le bulletin.Le coronavirus a fait 908 morts dans le pays, et 4354 patients sont sous traitement.Le ministère de la Santé et de l'Action sociale d'exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.