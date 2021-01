[Vidéo] Covid-19 : 5 nouveaux décès, 220 tests positifs et 35 cas graves en réa

Le coronavirus ne fléchit pas et les cas communautaires continuent de polluer la carte sanitaire.Ce jeudi 7 janvier, le Sénégal a enregistré 220 nouveaux cas positifs au coronavirus dont 56 cas contacts et 164 cas communautaires. Pis, 35 cas graves sont signalés dans les services de réanimation du pays. Par ailleurs, 103 guérisons sont déclarées ce jour.C'est le Directeur de la Prévention qui vient de donner les résultats virologiques du communiqué numéro 312 de ce jeudi 7 janvier. Selon Mamadou Ndiaye, sur 1775 tests effectués, 220 sont revenus positifs. Ce qui donne un taux de positivité de 12,39%.Ces nouvelles contaminations proviennent de 56 contacts suivis par les services du ministère et 164 cas issus de la transmission communautaire. Les patients de ce deuxième groupe sont identifiés à Kaolack (15), Touba (14), Dakar-Plateau (12), Keur Massar (12), Mbour (6), Mbao (5), Tivaouane (5), Khombole (4), Maristes (4), Ouest-Foire (4), Parcelles Assainies (4), Saint-Louis (4), Yoff (3), Castors (3), Guédiawaye (3), Louga (3), Ouakam (3), Sacré-Coeur (3), Sicap Baobab (3), Vélingara (3), Almadies (2), Bambey (2), Kaffrine (2), Kébémer (2), Liberté-5 (2), Matam (2), Grand-Dakar (2), Hann Bel-Air (2), Mékhé (2), Patte d'Oie (2), Rufisque (2), Sangalkam (2), Thiès (2), Amitié (1), Fass Delorme (1), Gueule-Tapée (1), Keur Ndiaye Lo (1), Liberté-6 (1), Ben-Tally (1), Bounkiling (1), Cité Biagui (1), Cité Magistrat (1), Dérklé (1), Dieuppeul (1), Hlm (1), Hlm-Grand-Médine (1), Hlm-Grand-Yoff (1), Liberté-1 (1), Liberté-3 (1), Mamelles (1), Mermoz (1), Pikine (1), Point-E (1), Richard-Toll (1), Sakal (1), Scat-Urbam (1) et Thiadiaye (1).En outre, le Directeur de la Prévention a signalé, au cours du point journalier sur la situation de la maladie au Sénégal, que 35 malades sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.De plus, 5 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés, ce mercredi 6 janvier.Toutefois, 103 patients ont été contrôlés négatifs et donc, déclarés guéris. Egalement, déclare-t-il, l'état de santé des autres malades hospitalisés qui est stable.Depuis le 2 mars à ce jour, le Sénégal a enregistré 20376 cas dont 17885 guéris, 438 décédés, 01 évacué et 2052 patients sous traitement.Sur ce, le ministère de la Santé et de l'Action sociale continue d'exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives.