Covid-19 : 575 nouveaux cas positifs, 7 décès et 33 patients en réanimation

Ce lundi 19 juillet, ils sont actuellement 33 malades admis dans les services de réanimation pour leur prise en charge. Pis, la liste des victimes s'est allongée. 7 décès supplémentaire ont été enregistrés, hier dimanche 18 juillet par les autorités sanitaires. Ce qui porte le bilan des personnes décédées de cette maladie à 1227.





Retour des cas importés





Toutefois, les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale ont fait noter une baisse des nouveaux cas positifs de coronavirus. 575 nouvelles contaminations à la Covid-19 sont détectées, ce jour. C'est ce qui ressort du communiqué numéro 505 sur l'évolution de la pandémie au Sénégal. Ces nouveaux infectés ont été révélés à la suite d'un échantillon de 2357 tests. D'où un taux de positivité de 24,40% signalé.





Selon les résultats des examens virologiques publiés, les tests positifs proviennent de 62 cas contacts suivis par les services du ministère , 1 cas importé enregistré à l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) et de 512 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répartis comme suit: 421 dans la région de Dakar et 91 dans les autres localités en régions.





Vers la barre des 8000 patients sous traitement





Par ailleurs, 211 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. L'état de santé des autres malades est stable.





Depuis le début de cette pandémie, le Sénégal a enregistré 52671 cas positifs au coronavirus dont 43522 personnes guéries, 1 évacué (finalement décédé en France) et 7921 malades à être sous traitement.





Le nombre total de personnes vaccinées, à ce jour est de 611 166.