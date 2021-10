Covid-19 : 6 nouveaux tests positifs et 6 cas en soins intensifs

Le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé, ce samedi 16 octobre, 6 nouvelles infections au coronavirus ont été détectées sur un échantillon de 1844 tests. Selon le Directeur de la Prévention, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, un taux de positivité de 0,32% est ainsi repéré.





Procédant à la répartition des nouveaux cas positifs, il déclare que les malades proviennent d’un (1) cas contact suivis par les services dudit ministère et de 5 cas issus de la transmission communautaire (Dakar 3 , Kolda et Tambacounda).





Selon Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye aucun décès lié à la Covid-19 n’a été signalé, hier vendredi 15 octobre dans les structures sanitaires du pays. Là où, 6 malades sont admis en soins intensifs.





Le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale a souligné, cependant, la guérison de 9 patients hospitalisés. Ils ont été contrôlés négatifs à 2 reprises. Ceci, dans un intervalle de 48 heures et sont donc déclarés guéris.





Selon le communiqué quotidien numéro 594 sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19, le Sénégal a répertorié depuis le 2 mars 2020, date de l’apparition du coronavirus au Sénégal, 73865 cas positifs. Ils sont répartis entre 71970 guéris, 1871 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 23 patients sous traitement.





Depuis le 23 février, 1 279 355 personnes ont été vaccinées sur le territoire national sénégalais.