COVID-19 : 604 nouvelles infections déclarées et plus de 4 300 patients sous traitement

Ce mercredi 12 janvier 2022, le ministère de la Santé et de l’Action sociale informe que sur 2 584 tests réalisés, 604 cas ont été déclarés positifs, soit un taux de positivité de 23,37 %. Les nouvelles infections sont réparties entre 25 cas contacts suivis, 1 cas importé signalé à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass et 578 autres issus de la transmission communautaire.





Ces derniers sont identifiés dans les départements de Dakar (249 cas), de Rufisque (58), de Guédiawaye (30), de Pikine (48) et de Keur Massar (22) et aussi à Kaolack (32), à Saint-Louis, (27), à Mbour (16), à Thiès (10), à Sokone (9), à Kédougou et à Ziguinchor. Aucun décès n'a été enregistré, par contre.





Les agents de la santé ont également signalé 8 cas graves qui sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.





Par ailleurs, 212 malades sont sortis d’hospitalisation, car ayant été testés négatifs à deux reprises dans un intervalle de 48 heures. L’état de santé des autres patients hospitalisés est stable.





Depuis le 2 mars 2020, 80 758 cas positifs au coronavirus ont été répertoriés au Sénégal dont 74 513 guéris, 1 901 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Ils sont donc 4 343 patients à être sous traitement dans les hôpitaux.





Le mardi 11 janvier, 1 599 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 1 376 227.