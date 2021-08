Covid-19 : 7.32 % de la population cible vaccinés à Sédhiou

Taux faible de vaccination de la Covid

Les autorités sanitaires, administratives et politiques se démènent dans la sensibilisation pour convaincre les populations à se faire vacciner contre la pandémie à coronavirus. Mais les indicateurs de réussite sont encore faibles. C’est dire que les acteurs ont encore du chemin à faire pour atteindre les objectifs qu’ils se sont assignés.





En effet, sur les 264 834 personnes ayant plus de 18 ans et qui constituent la cible, seuls 19394 sont vaccinées à la date d’hier. Soit un taux de couverture de 7.32%. Ce sont donc au total 245440 personnes qui sont attendues dans les différentes structures sanitaires de la région dotées suffisamment de doses, a fait savoir le médecin chef de région, le docteur Amadou Yéri Camara.