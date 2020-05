Covid-19 : 7 agents de santé testés positifs à l’hôpital Ndamatou

7 agents testés positifs au coronavirus à Ndamatou

7 agents de santé de l’hôpital Ndamatou ont été contaminés par un de leurs collègues. Une situation sous contrôle, selon le porte-parole de cet établissement sanitaire, Dr. Mamadou Guèye.





« 27 personnes ont été testées et 7 sont revenues positives plus le premier cas. Ce qui nous donne un total de 8 cas confirmés. Donc Ndamatou totalise 8 cas et 19 tests sont également revenus négatifs », a-t-il soutenu sur IRadio.





Mamadou Guèye d’ajouter que toutes les mesures sont prises pour un fonctionnement correct de l’hôpital.





« Après la détection d’un premier cas, nous avons automatiquement désinfecté les lieux et fermé le service de chirurgie pour donner de nouvelles orientations au personnel de santé pour une bonne reprise du travail et il faut noter que les autres servies fonctionnent correctement ».





Ndamatou, un des plus grands établissements sanitaires, n’a pas échappé à la pandémie après l’hôpital Matlaboul Fawzeyni où des cas confirmés ont été aussi recensés.





A ce jour, le Sénégal compte 1433 cas positifs au nouveau coronavirus. Ils sont 493 cas guéris, 12 décès, 1 évacué (finalement décédé en France) et 927 patients suivis dans les hôpitaux.