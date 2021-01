[Vidéo] Covid-19 : 7 décès, 266 nouveaux tests positifs et 51 cas graves en soins intensifs

Le nombre de nouvelles contaminations coronavirus enregistrées depuis quelques semaines, au Sénégal, peinent à descendre de la barre des 200 cas positifs. Et le bilan de ce lundi 25 janvier sur l'évolution de la pandémie de la Covid-19 dévoilé par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale le conforte davantage. Lequel fait état de 266 infections au virus.





Dans le communiqué numéro 330 sur résultats des examens virologiques, le Directeur de la Prévention a indiqué que 2099 tests ont été effectués à cet effet, soit un taux de positivité de 12,67%.





Mieux, les nouveaux malades sont répartis entre 111 cas contacts suivis par les services du ministère et de 153 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont localisés dans les villes ou quartiers que sont Saint-Louis (13),Thiès (9), Les Maristes (8), Rufisque (7), Saly (7),Touba (7), Mermoz (6), Bakel (5), Dakar-Plateau (5), Kaolack (4), Mbour (4), Amitié 3 (3), Cambérène (3),Diourbel (3),Liberté 6 (3), Ouakam (3),Ouest Foire (3), Poponguine (3), Richard-Toll (3), Amitié 1 (2), Ben Tally (2), Cité Fadia 2, Dieuppeul (2),Matam (2), Passy (2),Sokone (2). Les autres localités à savoir Almadies, Amitié 3, Koki, Dahra, Diakhaw, Diamniadio, Fatick, Golf Sud, Gossas, Guinguineo, Gueule Tapée, Hamo, Hlm Grand Médine, Kaffrine, KeurMassar, Keur Momar Sarr, Liberté 3, Liberté 5, Mamelles, Mbacké, Mbao, Médina Yoro Foula, Mekhé, Nguekhokh, Ngor Virage, Parcelles Assainies, Patte d'Oie, Ranérou, Rebeuss, Sacré-cœur, Sicap Foire, Sicap Liberté,Tambacounda,Thiadiaye, Velingara, Yarakh, Yeumbeul, Yoff, Zone A et Zone B ont chacune comptabilisé un cas issu de cette chaîne de transmission.





Les services du ministère d'informer également que 7 décès liés à la Covid-19 ont été hier dimanche 24 janvier dans les établissements hospitaliers.





De l'autre côté, 51 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.





Toutefois, 205 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. "L'état de santé des autres malades est stable", rassure-t-on.





Depuis début de cette pandémie, le Sénégal a répertorié cas positifs au coronavirus dont 20681 cas guéris, 582 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 3729 malades à être sous traitement.