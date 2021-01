[Vidéo] Covid-19: 7 décès, 295 nouveaux tests positifs et 38 patients en Réa

Le ministère de la Santé a déclaré ce jeudi 14 janvier avoir recensé 295 nouvelles infections à la Covid-19, sept (7) décès et 135 guérisons chez les patients.Les nouvelles contaminations ont été diagnostiquées à la suite de 1837 tests effectués, avec un taux de positivité de 16,06%, indique le bulletin quotidien de la pandémie de coronavirus, publié par le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention.Les 295 infections sont constituées de 105 cas contacts suivis par les services sanitaires, d'un cas importé et de 189 cas isus de la transmission communautaire.38 cas graves de coronavirus sont pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux, a-t-il ajouté, annonçant la mort de 7 patients.Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le ministère de la Santé a recensé 496 décès causés par la maladie à coronavirus.135 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris au cours des dernières vingt-quatre heures, indique le bulletin publié par le directeur de la prévention.Le Sénégal a recensé 22 178 cas de Covid-19, dont 18 756 guéris, 496 décédés et 2925 patients sont sous traitement.Le ministère de la Santé et de l’Action sociale recommande ainsi aux populations de respecter les mesures de prévention individuelle et collective. Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a surtout insisté sur le port obligatoire et correct du masque (bien ajusté couvrant le nez et la bouche). Mais, également sur la distanciation physique d’au moins un (1) mètre dans les lieux de rassemblements ou publics et le lavage fréquent des mains pour rompre la chaîne de transmission du virus.