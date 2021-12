Covid-19 : 7 nouveaux cas positifs, 1 cas grave et 4 patients guéris

Les résultats des examens virologiques enregistrés dans le communiqué n°645, ne sont toujours pas inquiétants. Même si de nouveaux cas du variant Omicron sont détectés au Sénégal depuis ce week-end.



En fait, ce lundi 6 décembre, sur 1 367 tests effectués, 7 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 0,51 %.



Ces nouveaux patients proviennent tous de la transmission communautaire. Ils sont localisés à Dakar, à Pikine, à Keur Massar et à Kaolack.



Actuellement, 1 cas grave est pris en charge dans les services de réanimation. Là où aucun nouveau décès lié à la Covid-19 n’a été enregistré dans «nos structures hospitalières», hier dimanche 5 décembre.



En outre, renseigne le ministère de la Santé et de l’Action sociale, 4 patients ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. Il précise que l’état de santé des autres malades hospitalisés est stable.



Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal compte 74 031 cas positifs au coronavirus. Ils sont 72 107 personnes guéries, 1 886 patients décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 37 malades sous traitement.



Également, à ce jour, 1 331 826 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19. Ce, avec 6 600 vaccins injectés la veille.



Toutefois, les autorités sanitaires continuent d’exhorter les populations à aller se faire vacciner.