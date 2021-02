Covid-19 : 700 décès enregistrés au Sénégal depuis mars 2020

700 décès enregistrés au Sénégal

La liste des personnes décédées du coronavirus s’allonge de jour en jour. Et, il fallait s’y attendre surtout avec la découverte, depuis quelques semaines au Sénégal, de la souche britannique. Laquelle est réputée plus dangereuse et plus contagieuse que le premier virus détecté sur le territoire national.





Ainsi, la barre des 700 morts liés à la Covid-19 est officiellement atteinte, ce mardi 9 février, depuis le 2 mars, date d'apparition du coronavirus sur le territoire national. L’annonce est faite par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale au cours du point quotidien sur l’évolution de la pandémie. Et rien que dans la journée d’hier, 11 décès ont été décomptés par les agents de la santé.