Covid-19: 765 personnes vaccinées ce vendredi

Le jeudi 15 avril, les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont notifié 2926 personnes vaccinées. Et hier, vendredi 16 avril 2021, les chiffres ont également connu une baisse considérable. Seules 765 volontaires ont pris leur dose de vaccin contre le coronavirus portant le total à 380 665.C’est ce qui ressort du communiqué numéro 412 sur l’évolution de la pandémie de Covid-19 au Sénégal.Toutefois, cette baisse peut-être liée à l’information reçue selon laquelle les vaccins AstraZeneca et Sinopharm auraient tué déjà 3 personnes dans le pays. Ce que le Directeur de la Prévention Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a finalement démenti dans la journée d’hier. Selon lui, le ministère de la Santé n’est pas dans les dispositions de suspendre le vaccin AstraZeneca.Ainsi, il a demandé aux personnes ciblées d’aller se faire vacciner, de conserver leur carte de vaccination et de ne pas oublier le second rendez-vous.