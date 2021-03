Covid-19: 8 décès, 166 nouveaux cas positifs et 40 patients en Réa

Le bilan macabre s’alourdit de jour en jour. 8 décès supplémentaires liés à la Covid-19 ont été enregistrés hier samedi 12 mars dans les structures hospitalières du pays. D’où un total de 963 morts dénombrés depuis l’apparition de la pandémie au Sénégal, le 2 mars 2020.Mieux, les cas positifs sont toujours à la hausse. Ce dimanche 14 mars, la barre des 100 cas répertoriés au quotidien est encore dépassée. En fait, procédant à la lecture du communiqué numéro 378 sur l’évolution de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a déclaré 166 nouvelles personnes testées positives au coronavirus sur un échantillon de 1817 tests. Ainsi, un taux de positivité de 9,13 % est noté suite à ces résultats des examens virologiques.Ces tests positifs sont répartis entre 62 cas contacts suivis par les services dudit ministère et 104 cas issus de la transmission communautaire.Les services du ministère d’indiquer que 40 cas graves sont toujours pris en charge dans les services de réanimation.Toutefois, le Directeur de la Prévention a fait savoir que 289 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. Mieux, rassure-il, l’état de santé des autres malades est stable.A ce jour, le Sénégal a enregistré 36892 cas positifs au coronavirus dont 32522 personnes guéries et 3406 malades à être sous traitement.Le ministère de la Santé et de l’Action sociale d’exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective .