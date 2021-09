Covid-19 : 9 décès, 115 nouveaux tests positifs et 35 cas graves

Ce mercredi 1er septembre, 115 nouveaux cas au coronavirus ont été déclarés positifs. Ainsi, le communiqué numéro 549 du ministère de la Santé et de l’Action sociale a indiqué que 3 032 tests effectués ont abouti à ce résultat. Ce, avec un taux de positivité de 3,80% révélé lors du point sur l’évolution de la pandémie de la maladie Covid-19 dans le pays.



Ces tests positifs sont détectés chez 19 des cas contacts suivis par les services du ministère et les 96 autres nouvelles infections sont issues de la transmission communautaire.



De plus, 35 cas graves actuellement pris en charge dans les services de réanimation.



Il s’y ajoute que 9 décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés, hier mardi 31 août dans des structures sanitaires du pays.



400 patients déclarés guéris



Par ailleurs, les agents de santé rassurent que l’état de santé des autres patients hospitalisés est stable. De plus, renseignent-ils, 400 patients hospitalisés sont déclarés guéris.



Les chiffres officiels du ministère de la Santé et de l’Action sociale font état de 72 930 cas positifs au coronavirus inscrits depuis le 2 mars dernier, au Sénégal. Ils sont répartis entre 62 414 cas guéris, 1774 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 8731 patients sous traitement



Également, le total du nombre de personnes vaccinées depuis le 23 février dernier est de 1 1 169 276.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale recommande ainsi aux populations de respecter les mesures de prévention individuelle et collective.