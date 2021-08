[Vidéo] Covid-19 : 9 décès, 88 nouveaux cas positifs et 50 cas graves en réa

Depuis une semaine, les cas positifs suivent toujours une tendance baissière. Mieux, ce lundi 23 août, les nouvelles contaminations répertoriées au quotidien n’ont même pas atteint la barre des 100 cas. Et, ce depuis le début de la 3ème vague de Covid-19 au Sénégal.





En fait, procédant à la lecture du communiqué numéro 540 sur l’évolution de la pandémie dans le pays, les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, ont déclaré que 88 nouvelles personnes ont été testées positives au coronavirus. Ceci, sur un échantillon de 2377 tests. Ainsi, un taux de positivité de 3,70% est noté suite à ces résultats des examens virologiques.





Ces tests positifs sont répartis entre 11 cas contacts suivis par les agents dudit ministère et 77 cas issus de la transmission communautaire. Ce second groupe de nouveaux infectés est réparti entre 48 à Dakar et 29 dans les autres localités en région. Plus de 12000 patients encore sous traitement Les services du ministère d’indiquer que 50 cas graves sont toujours pris en charge dans les services de réanimation. Pis, 9 cas de décès ont été notifiés.





Toutefois, ils ont fait savoir que 495 patients hospitalisés été contrôlés négatifs à deux reprises dans un intervalle de 48 heures, donc déclarés guéris. Mieux, rassurent-ils, l’état de santé des autres malades est stable. A ce jour, le Sénégal a enregistré 72015 cas positifs au coronavirus dont 57889 personnes guéries, 1680 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 12445 malades à être sous traitement.