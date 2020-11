Covid-19 : 9 nouveaux tests positifs dont 2 cas importés et baisse des patients sous traitement

Les résultats des examens virologiques de ce mardi 10 novembre sont dévoilés. 9 nouvelles infections à coronavirus ont été répertoriées sur un échantillon de 597 tests. Selon le Directeur de la Prévention, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, un taux de positivité de 1,57% est ainsi repéré.



Le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale qui a procédé à la répartition des nouveaux cas positifs indique que les malades proviennent de 2 cas importés détectés à partir de l’Aéroport international Blaise Diagne ( AIBD) de Diass et de 7 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont localisés dans les communes ou quartiers à savoir Thiès (3), Dakar-Plateau(1), Kaolack( 1), Ouakam (1) et Zone B (1).



Ce jour, il n’y a aucun cas contact suivi par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale testé positif au coronavirus.



Par ailleurs, il a souligné qu’un cas grave est actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays.



Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye de faire remarquer également qu’aucun décès lié à la Covid-19 n’a été enregistré, ce lundi 10 octobre dans des structures sanitaires du pays.



17 patients déclarés guéris



Le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale de signaler, toutefois, que 17 patients hospitalisés sont guéris. Ils ont été contrôlés négatifs à 2 reprises dans un intervalle de 48 heures.



Selon le communiqué de ce jour sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19, le Sénégal a recensé depuis le 2 mars dernier, date de l’apparition du coronavirus au Sénégal, 15720 cas positifs. Ils sont répartis entre 15366 guéris, 326 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 27 patients sous traitement.



En sus, le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. « Il les invite au port correct du masque. Lequel doit bien couvrir la bouche et le nez. Il leur demande également de garder les mains toujours propres par le lavage régulier lavant fréquemment avec de l’eau et du savon ou utiliser des gels hydro-alcooliques qui respectent les normes de fabrication », a soutenu le Directeur de la Prévention.