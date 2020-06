Covid-19 à Bounkiling : 3 élèves, 2 enseignants et un boutiquier contaminés

Le dernier mouvement des enseignants et des élèves a redonné du fil à retordre aux autorités administratives et sanitaires. En effet, le département de Bounkiling, jusque-la épargné de la crise a enregistré aujourd'hui 6 cas de Covid-19. Il s'agit de trois élèves, de deux enseignants et d'un boutiquier dont l'un d'eux a été signalé issu de la transmission communautaire.





Ces nouvelles contaminations portent le nombre de personnes atteintes de la maladie à 109 cas dont les 101 sont déclarés guéris.





À ce jour, seuls 8 cas sont sous traitement. Il s'agit des 2 patients qui restaient du premier lot des 103 cas que connaissait la région et des six nouveaux cas signalés aujourd'hui.