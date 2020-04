Covid-19 à Kaolack : Le cas positif âgé de 25 ans devrait être transféré à Dakar

C'est hier, vendredi que la région de Kaolack a enregistré son premier cas testé positif au Covid-19. Cela a installé la psychose chez beaucoup de citoyens. "Le patient en question est âgé de 25 ans et est originaire du département de Nioro (Kaolack). Il a importé la maladie de Touba. Il devrait être évacué à l'hôpital Dalal Diam. Ses 26 contacts répertoriés sont confinés dans un hôtel de la place", a indiqué, la Rfm, ce samedi.





La source avance que les populations appellent à plus de vigilance et au respect des mesures barrières. D'autres ont interpellé les autorités en leur demandant d'être plus rigoureuses dans les contrôles concernant la circulation intercommunale des véhicules dans le département. Désormais, ils veulent que les entrées et les sorties soient filtrées.





À signaler que le nouveau cas est issu de la transmission communautaire.