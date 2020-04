Covid-19 à Louga : Un enfant de 9 ans contaminé par son grand-père

Après une période d'accalmie de 48 heures, Louga est revenu avec un nouveau cas et se retrouve avec 29 cas positifs. Ce samedi 18 avril, un cas contact suivi a été déclaré victime d'infection à coronavirus par le ministère de la Santé et de l'Action sociale sur les 8 nouveaux cas positifs au Sénégal.



Le patient se révèle être un enfant âgé de 9 ans contaminé par son grand-père. "L'enfant devrait être traité au centre de Louga mais les autorités ont préféré l'évacuer à Dakar précisément à l'hôpital Dalal Jamm à côté de son grand-père", a informé la Rfm.



La bonne nouvelle est que 5 personnes sont guéries. Donc, il reste 24 malades sous traitement.



À ce jour, plus de 326 tests ont été effectués à Louga. Toutefois, 103 personnes sont mises en quarantaine dans les sites d'isolement, 96 individus sont confinés dans leurs maisons et dans des postes de santé. Ce qui fait un total de 199 personnes qui devront subir des prélèvements dans les heures à venir car ayant bouclé leur période d'incubation de 14 jours.