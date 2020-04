Covid-19 : A partir du 29 avril, le port de masque obligatoire pour accéder au marché de Podor

A partir du 29 avril, l'accès au marché central de Podor sera formellement interdit et des sanctions prises à l'endroit de toute personne ne portant pas un masque. C'est du moins la déclaration faite par les autorités administratives, sanitaires et sécuritaires à l"issue d'une tournée dans le département et dans la commune de Podor.





"Une forte campagne de sensibilisation est faite et nous adhérons entièrement à toutes les sanctions prévues en cas de manquement", a dit O.D., commerçant au marché de Podor.

Selon Malick Anne, médecin-chef du district sanitaire de Podor, les marchés, les commerces constituent aujourd'hui les principaux vecteurs de la maladie avec les cas issus de la transmission communautaire. Et pour ne pas mettre en péril les efforts conjugués de toutes les forces vives du département qui n'a pas encore enregistré de cas, un dispositif dense sera mis en place pour renforcer celui qui était en place pour lutter plus efficacement contre les récalcitrants.





A Thille Boubacar, Fanaye, Ndioum, Podor..., vendeurs, commerçants et clients ont adhéré avec les autorités, à l'option "zéro Covid-19 à Podor " et rien ne sera laissé en rade pour atteindre cet objectif.