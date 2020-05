Covid-19 à Sedhiou : La situation se stabilise

Ce dimanche, les résultats des examens virologiques issus des prélèvements des cas contacts et des personnes mises en quarantaine redonnent de l'espoir aux Sédhiouois.Sur les 31 personnes confinées, il n'y a aucun cas positif. Le personnel de la radio municipale est donc sain et sauf.Les tests des 28 cas contacts prélevés toujours dans la localité de Mankonomba sont aussi revenus négatifs.A ce jour donc, Sédhiou a dans les structures de la région et des régions voisines 84 cas testés positifs dont 9 guéris.Aucun nouveau cas positif n'a été enregistré, ce jour..