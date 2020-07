Covid-19 à Sédhiou : Le comité régional de gestion des épidémies s'explique sur les 2 cas de décès

Les deux cas de décès, liés à la Covid-19 selon les autorités sanitaires, ont fait couler beaucoup de salive dans les différentes familles. À Nguindir, on ne voulait pas de l'équipe médicale parce que la famille soutenait que la victime n'avait pas le coronavirus. Par contre à Bounkiling, la famille de la victime réclamait l'équipe médicale pour des tests parce qu'elle soupçonnait que la défunte avait plusieurs contacts et était enterrée sans protocole sanitaire.





Des accusations balayées d'un revers de main par le comité régional de gestion des épidémies (Crge) qui indique que "Conformément au protocole national, les toilettes mortuaires et les enterrements se sont faits sous la direction de la brigade régionale d'hygiène, la 43eme compagnie d'incendie et de secours de Sédhiou et les éléments de la Croix Rouge Sénégalaise le samedi 25 juillet 2020".





Le communiqué ajoute que "La levée du corps de la défunte à Bounkiling s'est déroulée en présence du Médecin-Chef de Région, du Médecin-Chef de district, du personnel socio-sanitaire de la région de Sédhiou et de la gendarmerie de Bounkiling".





Selon toujours le Crge, "les médecins-Chefs et leurs équipes procèdent à l'investigation des contacts, et 24 d'entre eux ont déjà bénéficié de prélèvements".