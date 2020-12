COVID-19 A TOUBA: 02 DÉCÈS ET 10 PATIENTS EN RÉA

La situation devient de plus en plus alarmante à Touba en cette période de la deuxième vague de la covid-19. Le district sanitaire de la ville sainte a recensé, dans son bilan journalier de ce vendredi, 10 cas issus de la transmission communautaire.Noter que 04 cas parmi eux, sont des voyageurs. Ces derniers ont présenté des symptômes du coronavirus lors de leur arrivée à Touba.Malgré le relâchement noté dans le respect des mesures barrières, le virus continue de faire des victimes dans la capitale du mouridisme. Selon des sources médicales, 02 cas de décès y ont été comptabilisés dans le bilan du jour. En plus, 10 cas graves sont actuellement en réanimation à l'hôpital et 45 patients sont suivis à domicile par les agents du district sanitaire de Touba.Un cas guéri a été libéré ce jour.