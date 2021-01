Covid-19 à Touba : 2 décès et 26 nouveaux cas positifs

Le coronavirus est plus que jamais agressif à Touba où le district sanitaire a enregistré 26 nouveaux cas positifs dont 15 communautaires dans son bulletin journalier de ce samedi.La capitale du mouridisme continue toujours de dénombrer des morts liés à la Covid-19. Selon le même rapport parcouru par Seneweb, 02 patients ont succombé hier et 08 cas graves sont actuellement en réanimation.A noter que 08 autres personnes ont été déclarées guéries et libérées par les autorités médicales. Ces derniers insistent sur le respect des mesures barrières pour lutter contre la maladie.