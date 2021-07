Covid-19 à Touba: 42 cas communautaires, 03 décès et 09 cas graves enregistrés

La situation épidémiologique devient de plus en plus alarmante à Touba en cette période de troisième vague. Au moment où une bonne partie de la population refuse de se faire vacciner, le district sanitaire de la capitale du mouridisme a comptabilisé ce mercredi un record de cas positifs.





Selon le bulletin journalier parcouru par Seneweb, 42 personnes ont contracté le virus par la transmission communautaire. En plus, le médecin-chef et son équipe ont comptabilisé également 03 décès liés à la Covid-19 et 09 cas graves sont actuellement en soins intensifs.





Face à cette situation inquiétante, les autorités médicales invitent les populations de veiller au respect des mesures barrières et de renforcer l’engagement communautaire pour vaincre la pandémie à coronavirus.