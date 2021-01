Covid-19 à Touba : « Des patients refusent de donner leurs contacts» ( Médecin)

A Touba, certains malades de la Covid-19, semblent ne pas être conscients de la montée dangereuse de cette pandémie. Selon le médecin chef de district, Dr Ndèye Maguette Diop qui prenait part de la réunion du comité départemental de gestion des épidémies, certains patients refusent de donner leurs contacts.





Dans son intervention lors de cette réunion, Dr Ndèye Maguette Diop a indiqué que Touba est le district qui comptabilise le plus de cas de Covid-19. En termes de cumul, Touba a dépassé le cap des milles. Et la maladie est en train de galoper.





Elle ajoute également que l'urgence est désormais au renforcement de la sensibilisation d'autant plus que les réticences existent encore. « On a encore des refus de prises en charge. Il y a des cas qui refusent de donner leurs contacts pour qu'on les suive. Ces gens ont peur de la stigmatisation et c'est cela qui participe à propager le virus. On a beaucoup de cas graves ».







Dr Ndèye Maguette Diop d'insister sur la nécessité d'impliquer, dans le nouveau plan de communication, les dahiras, les daaras, les bajenu gox pour qu'ils puissent aussi s'engager afin de faire du respect des mesures barrières, un réflexe chez les populations.