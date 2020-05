Covid-19 à Vélingara : une situation presque maitrisée

La situation de la pandémie de Covid-19 a connu une nette amélioration dans le département de Vélingara. Sur 70 personnes testées positives depuis le début de la pandémie, 61 personnes sont déclarées guéries et sorties de l’hôpital, 9 sont actuellement sous traitement, selon les autorités sanitaires.Les derniers cas positifs recensés dans le département de Vélingara remontent au 20 mai dernier et ils étaient tous répertoriés à Medina Gounass, la cité qui, à elle seule, a comptabilisé une soixantaine de personnes positives de coronavirus. Toujours selon les autorités en charge de la santé, Vélingara n’a aucun cas de décès lié à la covid-19.Par ailleurs, ces autorités continuent le combat sur la prise de conscience de la dangerosité de la maladie mais c’est sans compter avec la complicité de la population car elle ne respecte plus les mesures barrières, renseigne IRadio.