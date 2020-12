Covid-19 : 2 décès, 120 nouveaux tests positifs et 23 cas graves admis en réa

Ce mercredi 16 décembre, les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont annoncé 120 nouveaux cas positifs dont 85 cas issus de la transmission communautaire. Le nombre de cas graves sont admis en réanimation ne cesse d’accroître.La deuxième vague de nouvelles contaminations au coronavirus poursuit son chemin au Sénégal. Ce mercredi 16 décembre, 120 nouvelles infections ont été répertoriées sur un échantillon de 1279 tests effectués soit un taux de positivité de 9,38% selon le communiqué numéro 290 du ministère de la Santé et de l’Action sociale.Présidant le point sur l’évolution de la pandémie de Covid-19, le porte-parole dudit ministère Mamadou Ndiaye a dévoilé aussi la répartition de ces nouveaux tests positifs. Il s’agit, dit-il, de 35 cas contacts suivis et de 85 patients issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont identifiés à Touba (9), Dakar-Plateau (8), Rufisque (5), Saint-Louis (5), Almadies (4), Diourbel (4), Podor (4), Richard-Toll (4), Fann Résidence (3), Guédiawaye (3), Ouakam (3), Ouest-Foire (3), Thiès (3), Yoff (3), Parcelles Assainies (2), Mamelles (2), Mermoz (2), Point-E (2), Matam (2), Darou Mouhty (1), Diamniadio (1), Mbao (1), Mbacké (1), Ourossogui (1), Vélingara (1), Yeumbeul (1), Koki (1), Louga (1), Sicap baobab (1), Kaolack (1), Ngor (1), Sacré-Coeur 3 (1) et Dieuppeul (1).Le Directeur de la Prévention a également signalé que 23 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.De plus, 2 décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés hier mardi 15 décembre dans les structures hospitalières du pays.Cependant, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a, par ailleurs, soutenu que 106 patients internés et suivis ont été déclaré guéris. Tout en affirmant que l’état de santé des autres malades hospitalisés est stable.Depuis le 2 mars dernier, le Sénégal a recensé 17336 cas positifs au coronavirus. Ils sont 16349 personnes guéries, 352 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 634 patients sous traitement dans les hôpitaux.Le ministère de la Santé et de l’Action sociale d’exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Tout en insistant fortement sur les gestes barrières à savoir le port correct des masques, la distanciation physique d’au moins 1 mètre dans les lieux de rassemblements ou publics, le lavage fréquent des mains.