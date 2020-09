Covid-19 : Diminution des cas graves, 2 décès et 30 nouveaux cas positifs

La tendance est toujours baissière au Sénégal. De plus, les cas communautaires sont souvent supérieurs aux cas contacts. C’est encore le cas, ce samedi 26 septembre. 30 nouvelles contaminations à la Covid-19 ont été détectées sur un échantillon de 1141 tests, d’après le communiqué numéro 209 du ministère de la Santé et de l’Action sociale sur l’évolution de la pandémie au Sénégal. Ce qui donne un taux de positivité de 2,63%.Toutefois, les résultats des examens virologiques indiquent que les tests positifs proviennent de 9 cas contacts suivis par les services dudit ministère, de 3 cas importés enregistrés à partir de l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass et de 18 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont localisés dans les quartiers ou communes à savoir: Maristes (2), Dakar-Plateau (1), Dieuppeul (1), Kaolack (1), Kébémer, Keur Ndiaye Lô (1), Khombole(1), Nord Foire (1), Ouest Foire (1), Pikine (1), Point-E (1), Rufisque (1), Sokone (1), Tambacounda (1), Thiès (1), Yoff (1) et Zone de Captage (1).Une diminution des malades admis dans les services de réanimation pour leur prise en charge est également notée. Selon le Directeur de la Prévention, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, seuls 15 patients sont gravement atteints en ce moment.Cependant, 2 décès supplémentaires ont été enregistrés, hier vendredi 25 septembre par les autorités sanitaires.Le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale d’annoncer, par ailleurs, la guérison de 118 personnes. Tout en rassurant que l’état de santé des autres malades est stable.Depuis le début de cette pandémie, le Sénégal a enregistré 14869 cas positifs au coronavirus dont 12028 personnes guéries, 306 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 2534 malades à être sous traitement.Le ministère de la Santé et de l’Action sociale de recommander aux populations de respecter les mesures de prévention individuelle et collective. Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a surtout insisté sur le port obligatoire et correct du masque (bien ajusté couvrant le nez et la bouche) même pendant qu’on parle, qu’on éternue ou qu’on tousse. Mais, également sur la distanciation physique d’au moins un (1) mètre dans les lieux de rassemblements ou publics et le lavage fréquent des mains pour rompre la chaîne de transmission du virus