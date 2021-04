Covid-19 au Sénégal : Dakar reste la capitale des cas communautaires

La région de Dakar continue d’être le foyer des cas issus de la transmission communautaire. Hier, sur les 1421 tests réalisés, 73 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,14% avec 44 cas issus de la transmission communautaire. Et, rapporte L’AS, sur ces 44 cas, les 33 ont été recensés dans la capitale et sa banlieue.Keur Massar a enregistré 05 cas contre 03 cas à Ngor, 03 aux Parcelles Assainies et 03 à Scat Urbam. Viennent ensuite Grand-Dakar, Petit Mbao, Port et Sacré-Cœur 3 avec 02 cas chacune. Toujours à Dakar, les Almadies, Diamniadio, HLM, Joal, Malika, Mamelles, Maristes, Ouakam, Plateau, Yoff et Zac Mbao ont répertorié chacun 01 cas.Pour la seule journée d’hier, 11 cas communautaires sont recensés dans le reste du pays. Sur les 73 cas recensés hier, 29 sont des patients suivis par les services sanitaires. Au même moment, 82 patients sont déclarés guéris.A signaler la présence de 23 cas graves pris en charge dans les services de réanimation. Trois décès sont enregistrés dans la journée du mercredi. Depuis le début de la pandémie, il y a eu 39.237 cas positifs dont 37.970 guéris, 1073 décédés, et 193 sous traitement.