Covid-19 au Sénégal : Des médecins contaminés contraints de travailler au risque de... (Comes)

Le collectif des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes en spécialisation au Sénégal (Comes) est très remonté contre les autorités sanitaires du pays. Ces D.E.S (Diplôme d’études spécialisées) comme on les appelle, dénoncent leurs mauvaises conditions de travail en cette période de Covid-19.

Cette situation que le Comes déplore depuis longtemps semble tomber dans l’oreille d’un sourd. Pis encore, selon eux, certains de leurs collègues qui sont contaminés, continuent même de travailler. ‘’Malgré cette situation, certains de nos collègues contaminés dans trois hôpitaux de Dakar ont été contraints de travailler pour faire fonctionner leurs services en dépit du risque qu’ils font courir à leurs familles, leurs patients et leurs collègues’’, regrette le collectif dans un communiqué donc copie nous est parvenue.

Le Comes réclame encore la protection du personnel sanitaire en général et de ses membres en première ligne dans les services d’accueil et d’urgences en particulier. ‘’Nous sommes aujourd'hui face à un constat amer car beaucoup de D.E.S ont été contaminés en bravant cette maladie sans la moindre protection hormis un masque chirurgical au mieux FFP2 pour 24h au vu et au su de tous’’, dénonce-t-il.