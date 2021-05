COVID-19 AU SÉNÉGAL : Hausse du nombre de nouveaux cas et de décès par semaine

Selon le baromètre de suivi de l’évolution de l’indice de mesure et de suivi de la sévérité de la Covid-19 au niveau mondial, conçu par le Bureau de Prospective Economique du Sénégal (BPE). En une semaine, la sévérité de la Covid 19 est en hausse dans le monde, en Amérique, en Asie, Océanie et en Afrique. Cependant, elle est légèrement en baisse en Europe.





Au 23 mai 2021, Grenade arrive en tête (avec un score de 0,999 sur un total possible de 1 dans un échantillon de 152 pays du monde), suivi de Taïwan (0,998). Les scores les plus faibles sont détenus par Honduras (0,540), Pérou (0,609) et Equateur (0,598). Le score moyen des pays de l’échantillon s’affiche à 0,857 le 23 mai 2021 contre 0,867 le 16 mai 2021, soit une sévérité globalement faible au niveau mondial.





Les nouveaux cas enregistrés par semaine sont en baisse dans le monde. En effet, environ 4,1 millions nouveaux cas ont été déclarés dans le monde dans la semaine du 17 au 23 mai 2021, contre 4,73 millions nouveaux cas la semaine précédente (du 10 au 16 mai 2021) soit une hausse de 13% en une semaine. Il en est de même pour les décès, ils ont diminué de 2% en une semaine. En effet, le monde a enregistré 84 364 décès liés à la covid entre le 17 et le 23 mai 2021 (contre 86 420 décès entre le 09 et le 16 mai 2021).





L’analyse par continent montre que, pour l’Afrique, les scores sont compris entre 0,997 (Djibouti) et 0,671 (Kenya), avec une moyenne de 0,906 le 21 mai contre 0,916 le 09 mai 2021, soit une sévérité très faible. Seychelles, Maurice et Botswana enregistrent les plus fortes progressions de scores dans l’indice en une semaine en Afrique (plus fortes baisses de la sévérité).





Au Sénégal, la sévérité de la COVID 19 a augmenté en une semaine. Son score s’affiche à 0,943 le 23 mai (contre 0,989 le 16 mai). Le nombre de nouveaux cas détectés par semaine est en hausse (240 cas durant la semaine du 17 au 23 mai 2021, contre 158 entre le 10 et le 16 mai 2021). Il en est de même pour le nombre de décès, il est passé de 6 à 7 décès par semaine. Cette situation lui a couté 13 places dans le classement africain (21ème le 16 mai contre 8ème au 09 mai) et 25 places dans le classement mondial (38ème le 23 mai contre 13ème au 16 mai).





L’Europe affiche en moyenne un score de 0,853 le 23 mai contre 0,842 le 16 mai 2021, soit une sévérité faible. Le meilleur score dans ce continent est de 0,992 (Albanie) et le pays le moins performant affiche un score de 0,793 (Hongrie).





En Amérique, les scores varient entre un minimum de 0,540 (Honduras) et un maximum de 0,999 (Grenade), avec une moyenne de 0,780 le 23 mai 2021, soit une sévérité modérée, contre 0,816 le 16 mai 2021. Le continent américain enregistre ainsi, actuellement, la situation la moins favorable parmi les continents.





L’Asie enregistre en moyenne un score de 0,852 le 23 mai 2021 contre 0,867 le 16 mai 2021, soit une sévérité faible. Le meilleur score (et donc la plus faible sévérité) est obtenu par Taiwan (0,998), suivi de Israël (0,989). Sri Lanka (0,712) et Maldives (0,658) enregistrent les plus faibles scores.





En Océanie, les scores évoluent entre 0,988 (Australie) et 0,801 (Nouvelle Calédonie). Fidji et Nouvelle Zélande enregistrent des baisses de scores tandis que Nouvelle Calédonie et Australie affichent des scores stables. Le score moyen du continent s’affiche 0,887 le 23 mai (contre 0,937 le 09 mai), soit une sévérité faible.