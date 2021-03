Covid-19 au Sénégal : Le second variant britannique fait un mort à Mbour

Au lendemain de la fin de l’état de catastrophe sanitaire, le second variant britannique fait sa première victime.Un cas de décès est enregistré à Mbour par l’IRESSEF qui a effectué une descente sur la Petite Côte pour traquer les contacts du patient décédé, rapporte L’Observateur.Selon l’équipe du Pr Souleymane Mboup, ce deuxième variant a un degré de contamination plus élevé et est plus meurtrier.