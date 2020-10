Covid-19 au Sénégal : Les cas importés ont presque triplé en 24 H

Selon L’AS, les cas importés reviennent en force dans le communiqué quotidien du ministère de la Santé et de l’Action sociale sur la situation du coronavirus au Sénégal. De 07 le 19 octobre, ils sont passés à 18 dans le document rendu public hier (20 octobre). En effet, le bilan du 20 octobre précise que 27 nouveaux cas ont été décelés sur 816 tests réalisés. Cette liste est composée de 18 cas importés et de 09 personnes contaminées par la voie de la transmission communautaire.Abdoulaye Diouf Sarr et ses services, qui indiquent que 57 patients ont été déclarés guéris, soulignent la présence de 06 cas graves suivis par le personnel médical. Les autorités sanitaires ont enregistré un nouveau décès, portant le nombre total à 320. Pour le moment, on recense dans les archives du ministère de la Santé 15.459 cas de Covid-19, depuis la présence du virus dans le pays le 02 mars dernier. Dans ce lot, le Pr Moussa Seydi et ses collègues en ont guéri 13 922.