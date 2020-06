Covid-19 au Sénégal : Pourquoi les morts s'enchaînent

Le bilan des morts à coronavirus au Sénégal monte à 73 décès. Et l'on en sait un peu plus sur les raisons de l'accélération de ces décès de Covid-19.





À l'origine : la peur du coronavirus et la stigmatisation des malades. De peur d'être indexés, les patients et leurs familles préfèrent rester à la maison jusqu'au dernier moment pour arriver à un stade tardif à l'hôpital, rapporte L'Observateur.





Pour Rewmi Quotidien, cette recrudescence des cas de décès, 13 en 72 heures et 73 au total, est largement due au fait que les malades atteints arrivent de plus en plus tard au niveau des centres de santé.





"Les malades atteints d'autres pathologies rechignent à aller se faire soigner, ce qui, largement cause la hausse du taux de mortalité dans le pays", renseigne une source de journal.