Covid-19 au Sénégal : Un record de 3 décès en une journée

C'est la première fois depuis l'apparition de la maladie, le 2 mars 2020, que le Sénégal enregistre officiellement trois décès en une seule journée. Ce samedi 9 mai, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé, en l'espace de quelques heures, le décès de trois Sénégalais lié au Coronavirus dont deux à l'hôpital Fann et un à l'hôpital Nabil Choucair.





Deux enseignements sont donc à tirer de cette situation: D'abord, des Sénégalais continuent traîner avec le virus sans le savoir. Car, hormis le malade de 69 ans, déclaré ce jour, deux autres hommes à l'âge avancé avaient été rappelés à Dieu à Thiès, il y a quelques jours, alors qu'ils étaient porteurs de la maladie.





À ceux-là, il faut aussi ajouter le cas Serigne Abdou Khadim Mbacké, qui a succombé, hier vendredi, dans des circonstances pareilles.





Et le second enseignement, c'est que la situation devient de plus en plus difficile dans les différents centres de traitement des épidémies.