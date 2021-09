Covid-19 : Aucun décès, 5 nouveaux cas positifs et 279 patients sous traitement

Il n’y a plus de 3ème vague de Covid-19 au Sénégal. Et ce depuis quelques semaines. Et le bilan de ce lundi 27 septembre sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 dévoilé par le ministère de la Santé et de l’Action sociale le prouve davantage. Il fait état de seulement 5 nouvelles contaminations. Ceci, au lendemain de la célébration du Grand Magal de Touba.





Il ressort du communiqué numéro 575 sur résultats des examens virologiques que 1 432 tests ont été effectués à ce effet.





Ainsi, les tests positifs sont répartis entre 1 cas contact suivi par les services du ministère et de 4 cas issus de la transmission communautaire.





Il s’y ajoute qu’aucun décès lié à la Covid-19 n'a été recensé hier dimanche 26 septembre dans une des établissements hospitaliers du pays.





Toutefois, 10 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation .





Par ailleurs, 130 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. « L’état de santé des autres malades est stable », indique le Directeur de la Prévention, El Hadji Mamadou Ndiaye.





Depuis le début de cette pandémie, le 2 mars 2020, le Sénégal a répertorié 73 747 cas positifs au coronavirus dont 71 612 cas guéris, 1 855 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 279 malades à être sous traitement.





Également, 1 241 276 personnes ont été vaccinées depuis le 23 février dernier.