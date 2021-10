Covid-19 : Aucun décès, 7 nouveaux cas positifs et encore 105 patients sous traitement

Le bilan sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19, dévoilé par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, fait état de seulement 7 nouvelles contaminations, ce vendredi 1er octobre, sur 1 433 tests réalisés.



Selon le communiqué n°579, les tests positifs sont répartis entre un cas contact suivi par les services du ministère et six cas issus de la transmission communautaire.



De plus, aucun décès lié à la Covid-19 n’a été signalé hier jeudi 30 septembre dans les établissements hospitaliers du pays.



Toutefois, huit cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.



Par ailleurs, 26 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. «L’état de santé des autres malades est stable», indique-t-on.



Depuis le début de cette pandémie, le 2 mars 2020, le Sénégal a répertorié 73 782 cas positifs au coronavirus dont 71 818 cas guéris, 1 858 décédés, un évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 105 malades à être sous traitement.



Également, 1 253 691 personnes ont été vaccinées depuis le 23 février dernier.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale continue d’exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective, tout en insistant sur le port correct et obligatoire du masque, la distanciation physique d’au moins un mètre dans les lieux de rassemblements privés ou publics et le lavage fréquent des mains, pour freiner la propagation du coronavirus.