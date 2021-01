[Vidéo] Covid-19 : Avec 5 décès, 192 tests positifs et 23 patients en réa, le sénégal dépasse les 20 000 cas

192 nouveaux cas et 5 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures. La courbe de contamination au coronavirus ne fléchit pas au Sénégal.Les résultats des examens virologiques enregistrés dans le communiqué numéro 311 ne sont pas toujours rassurants. L’on constate depuis quelques jours le retour en force des cas communautaires.En fait, ce mercrdi 6 janvier, sur 1540 tests effectués, 192 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 12,47%.Selon le Directeur de la Prévention, El Hadji Mamadou Ndiaye, au cours du point journalier sur l’évolution de la pandémie de Covid-19, ces patients proviennent de 47 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, d'un cas importé enregistré à l'Aibd et de 144 autres issus de la transmission communautaire répartis entre Touba (24), Kaolack (12), Dakar-Plateau (11), Saint-Louis (11), Popenguine (7), Diourbel (5), Maristes (5), Tivaouane (5), Darou Mousty (4),Tambacounda (4), Koki (3), Mbour (3), Point E (3), Fann Résidence (2), Guédiawaye (2), Kaffrine (2), Keur Massar (2), Linguère (2), Mamelles (2), Ouakam (2), Thiès (2), Yoff (2), Ouest Foire (2), Pété (2), Podor (2), Mbirkilane (1), Cité Djily Mbaye (1), Cité Mixta (1), Dagana (1), Dahra (1), Diakhao (1), Foundiougne (1), Guinguinéo (1), Liberté-6 (1), Gueule Tapée (1), Hlm (1), Maleme Hodar (1), Matam (1), Medina (1), Mermoz (1), Nord Foire (1), Ngor (1), Parcelles Assainies (1), Pikine (1), Rufisque (1), Sareya (1), Sicap Baobab (1) et Patte d'Oie (1).Actuellement, 23 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Là où, 5 décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dans « nos structures hospitalières », hier mardi 5 décembre, annonce-t-il.En outre, renseigne le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, 92 patients ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. Ce, avant d’affirmer que l’état de santé des autres malades hospitalisés est stable.Depuis l’apparition de cette pandémie de coronavirus le 2 mars dernier au Sénégal, 20156 cas positifs sont répertoriés. Ce sont 17782 personnes guéries, 433 décédés et 1940 patients sous traitement.Le Directeur de la Prévention d’exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives à savoir le port correct du masque, la distanciation physique ainsi que le lavage des mains avec des gels hydro-alcooliques de bonne qualité.